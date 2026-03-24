  • Bakan Bolat: Ülkemizin rekabet gücünü yükselten her adımın güçlü bir paydaşı olmaya devam edeceğiz
Bakan Bolat: Ülkemizin rekabet gücünü yükselten her adımın güçlü bir paydaşı olmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi ve Avrupa Birliği ile ticari entegrasyonun daha da ileri taşınması yönündeki adımları ele aldıklarını bildirdi.

AA24 Mart 2026 Salı 17:04 - Güncelleme:
Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdikleri, EKK toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantıda, ilgili bakanlar ve kurumlarla birlikte, ekonominin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme dair yol haritasını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi, üretim ve ihracatın desteklenmesi, enerji arz güvenliğinin tahkimi ve Avrupa Birliği ile ticari entegrasyonumuzun daha da ileri taşınması yönündeki adımlarımızı değerlendirdik. Bakanlık olarak ihracatımızı artıran, üreticimizi ve yatırımcımızı güçlendiren, tedarik zincirlerini sağlamlaştıran politikalarımızı kararlılıkla sürdürecek, ülkemizin rekabet gücünü yükselten her adımın güçlü bir paydaşı olmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin direncini artıran, üretim ve ticaretle büyüyen 'Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

