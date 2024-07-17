Bakan Bolat: Vatandaşlarımızın haklarını korumak en önemli önceliğimiz

Otomotivden gayrimenkule birçok sektör Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde... Bakanlık, düzenlediği denetimlerle usulsüzlük tespit edilen işletmelere ceza uyguluyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Haksız rekabet ve usulsüzlükle mücadele ederek piyasaya duyulan güveni çok daha artırmayı hedefliyoruz.

Vatandaşlarımızın haklarını korumak en önemli önceliğimizdir.