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Ekonomi

Bakan Bolat'ın çağrısına destek sürüyor! Yıl sonuna kadar indirim kararı aldılar

Ankara Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekledikleri yönündeki çağrıya destek vererek, mevcut indirim kampanyalarının dışında dayanıklı tüketim ve temizlik ürünleri ile mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyatları sabitleme kararı aldıklarını bildirdi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Bakan Bolat'ın çağrısına destek sürüyor! Yıl sonuna kadar indirim kararı aldılar
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Gülhan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Bolat'ın çağrısını, ilk andan itibaren, çatı kuruluşları Türkiye Perakendeciler Federasyonuyla desteklediklerine işaret etti.

Fotoğraftaki: Ticaret Bakanı Ömer Bolat

"Mevcut kampanyalarımız dışında, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık." ifadesini kullanan Gülhan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gıda perakendecileri olarak üzerimize düşen ne varsa hep birlikte yapmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek enflasyonla mücadeleye gereken her türlü desteği vereceklerine dikkati çeken Gülhan, üretici ve tedarikçi firmaların da yıl sonuna kadar "zamlı ürün listelerine geçmemeleri" gerektiğinin altını çizdi.

  • indirim kampanyası
  • fiyat sabitleme
  • dayanıklı tüketim

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