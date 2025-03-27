Bakan Bolat'tan 'e-Kolay İhracat Platformu' açıklaması

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ihracatı hedefleyen girişimcilerin, ihtiyaç duyacakları bilgilere tek platformdan ulaşmalarını amaçlayan Kolay İhracat Platformu, 2020 yılından beri hizmet veriyor.



Firmalara hedef pazar belirleme noktasında ücretsiz dijital danışmanlık sağlayan platform, kullanıcılara ihracata ilişkin detaylı ve kapsamlı bilgi sunuyor.

Platformdan elde edilen tecrübeler doğrultusunda hayata geçirilen ve geçen ay kamuoyuna tanıtılan E-KİP ise e-ihracata ilişkin tüm bilgi ve verileri vatandaşlara ulaştırıyor.

Bakan Bolat, AA muhabirine, Bakanlıkça devreye alınan yeni platforma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk firmalarının e-ihracat alanında daha aktif hale gelmesinin önemine dikkati çeken Bolat, bu doğrultuda E-KİP'in "https://www.kolayihracat.gov.tr/e-ihracat" adresinde erişime açıldığını söyledi.

Bolat, platformun ilk fazının 22 Ağustos 2024'te tamamlandığını, ilk aşamada 9 modülün devreye alındığını belirtti.

Faz-2 çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesiyle bu yılın şubat ayında toplam 12 modülün vatandaşların kullanımına başarıyla sunulduğunu ifade eden Bolat, E-KİP'in kullanıma açıldığı günden bu yana 71 bin 286 kez görüntülendiğini dile getirdi.

- "AKILLI E-İHRACAT ROBOTU, HEDEF PAZAR ANALİZLERİNİ İHRACATÇILARA SUNUYOR"

Bolat, platformdaki modüllere ilişkin de bilgi verdi.



"Akıllı e-İhracat Robotu"nun, 20'ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle çalıştığını ve hedef pazar analizlerini ihracatçılara sunduğunu anlatan Bolat, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzlar doğrultusunda eğitilen yapay zeka destekli "Uzman Zeka (Chatbot)" modülünün, firmaların sorularını 7 gün 24 saat anlık olarak yanıtladığını kaydetti.

"Pazar/Pazaryeri Modülü"nün e-ihracat için hedef pazar niteliğindeki 24 ülkede makroekonomik ve demografik göstergeleri, pazar ve tüketici dinamiklerini, ilgili ülkede sosyal medya ve dijital pazarlamaya ilişkin ipuçlarını içeren rehber niteliğinde olduğunu vurgulayan Bolat, "Adım Adım e-İhracat Modülü"nün de girişimcilere e-ihracat süreçlerinde yönlendirmeler sunduğunu dile getirdi.

Bolat, "Dijital Pazarlama Modülü"nün, dijital platformlarda yapılacak pazarlamalarda dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin bilgiler içerdiğini belirterek, e-ihracatta hedef pazar belirlemeden ürünlerin teslimatı ve iade süreçlerinde kritik bilgileri öğrenmeye kadar birçok başlıkta hazırlanan "Eğitim Modülü"nün de 90'dan fazla video, 70'i aşkın infografik ve 200 civarında slaytla kullanıcıların kullanımında olduğunu söyledi.

- "İÇERİKLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bakan Bolat, "Profesyonel Çözüm Ortakları Modülü"nün ticaret müşavirlerinin yönlendirmeleriyle ilgili ülkelerdeki uygun hizmet sağlayıcılarını kullanıcılara sunduğunu, "Etkinlik Takvimi Modülü" aracılığıyla da kullanıcıların 24 ülkede önemli alışveriş ve festival günlerini, fuarları, heyetleri ve seminerleri takip edebildiğini bildirdi.

Kullanıcıların, e-ihracatta öne çıkan 14 sektörün küresel ve ülke özelindeki görünümüne, tüketici alışkanlıklarına, yoğunlaştığı pazar yerlerine ve ortalama satış verilerine ilişkin bilgiye "Sektörler Modülü"nden erişebileceklerine işaret eden Bolat, bunların yanı sıra "Firma Kayıt", "Kullanıcı Kokpiti" ve "İletişim" olmak üzere 3 destekleyici modülün de platformda bulunduğunu kaydetti.

Bolat, modüllerin içeriklerinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmaların eş zamanlı sürdürüldüğü bilgisini verdi.

- "ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLİRLİK, KÜÇÜK FİRMALARIN E-İHRACATA BAŞLAMASINA OLANAK TANIYACAK"

Platformun, Türkiye'nin elektronik ticaret hacmine önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Bolat, dijitalleşme ve değişen tüketim alışkanlıklarının e-ticaretin genel perakende ticaret içindeki payını artırdığını ifade etti.

Bolat, küresel e-ticaret ekosisteminde yaşanan dönüşümü yakından takip ettiklerini, ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik yenilikçi politikalar geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu noktada E-KİP'in kritik konumda olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

"Platform, firmaların e-ihracat süreçlerini dijitalleştirip verimli şekilde yönetebilmelerini destekleyerek iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacak. Ayrıca, burası içerdiği rehberler ve eğitim materyalleriyle işletmelere e-ihracat konusunda gerekli bilgi ve kaynakları sunarak dijital ticaretin karmaşıklığını azaltacak. Ücretsiz erişilebilirlik, daha geniş bir kullanıcı kitlesine fayda sağlayacak, özellikle daha küçük firmaların e-ihracata başlamasına olanak tanıyacak. Platformdan yararlanan firmaların e-ihracat beyanı esnasındaki hatalarının azalacağı öngörülüyor. Bu kapsamda E-KİP, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak dijital ticaretin yaygınlaşmasına, sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli bir katkı sunacaktır."

Bolat, platformun, "e-İhracat Destekleri Hakkında Karar" kapsamında sağlanan e-ihracat desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların başvurularını artırmayı da amaçladığını, sunulan içeriklerin bu başvuruları teşvik edeceğini söyledi.

Türkiye'nin e-ihracat alanındaki büyümesinin, küresel ticaretin hızla dijitalleşmesiyle paralel şekilde devam ettiğini vurgulayan Bolat, "Kovid-19 salgınından sonraki ilk döneme göre e-ihracatımız, önemli mesafe katetti. Daha büyük hedeflere ulaşabilmek için firmalarımızın yenilikçi teknolojilere hızla adapte olmaları ve E-KİP gibi rehberlik sunan araçları bilinçli şekilde kullanmaları büyük önem taşıyor." dedi.

- "TÜM VATANDAŞLAR, PLATFORMU AKTİF OLARAK KULLANABİLİYOR"

Bolat, platformdan yararlanmak isteyen ihracatçılar için sürecin nasıl işlediğine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"E-KİP, T.C. kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımızın aktif kullanabileceği bir platform olarak tasarlandı. Bireysel giriş için yalnızca bu numara ve e-Devlet şifresi gerekiyor. Kurumsal giriş içinse Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) entegrasyonu sağlandı. Firma sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle platforma giriş yaparak şirket personelini platforma giriş için yetkilendirebiliyor. Bu sayede öğrenci, girişimci, kamu veya özel sektör çalışanı ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza ücretsiz erişim imkanı sunuluyor."

Her meslek ve yaştan bireyler ile her sektörden ihracatçının platformu kullanabileceğine dikkati çeken Bolat, projenin geniş kitleye hitap etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.