Bakan Bolat'tan EKK değerlendirmesi: OVP'ye uygun adımlar atmaya devam edeceğiz

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 2025 yılının ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında görüşülen temel hususları aktardığı gönderiyi alıntılayarak, paylaşım yaptı.

TROY'a ilişkin yol haritası paylaşıldı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan dikkat çeken açıklam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının Konya'da gerçekleştirildiğini bildiren Bolat, 3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program çerçevesinde makroekonomik, finansal istikrarı ve küresel ekonomik rekabete uyumlu bir dönüşümü sağlama hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

"UYGUN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bolat, bu kapsamda Orta Vadeli Programın merkezine koyulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla ülkenin yol haritasını şekillendirirken, cari işlemler açığını azaltmaya, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatta yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak, sektörlerimizi dönüşüme teşvik etmeye ve katma değerli üretimi öncelemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyamızla yakın işbirliği içinde Orta Vadeli Program'a uygun adımlar atmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz."