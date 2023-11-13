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Ekonomi

Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek daha: Firmalar taahhütte bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır beton üretici ve satıcısı işletmelerin kendisine, 'Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız' başlıklı fiyat indirme kampanyasına katılacakları taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek daha: Firmalar taahhütte bulundu
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Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul'da kabul ettiğini aktaran Bolat, hazır beton üretimindeki sektörel sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, son zamanlarda ülke genelinde ve özellikle 6 Şubat depreminin en ağır etkilediği 5 kentteki fahiş fiyat artışları ve piyasa bozucu uygulamalar konusundaki uyarıları ve fiyatların indirilmesi talebini kendilerine ilettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"THBB Yönetim Kurulu ve üye olan hazır beton üretici ve satıcısı işletmeler, bu toplantıda bize 'Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız' başlıklı fiyat indirme kampanyasına katılacakları taahhüdünde bulundular ve yapacakları katkıları kamuoyuyla paylaşacaklarını beyan ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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