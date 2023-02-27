Bakan Çavuşoğlu: Gerekli adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Dsisleri Bakan Cavusoglu, Ankara'da Macaristan Dsisleri ve Ds Ticaret Bakan Szijjarto ile ortak basn toplants duzenledi.

Dsisleri Bakan Cavusoglu'nun acklamalarndan baz satrbaslar:

"(Isvec-Finlandiya NATO uyeligi) NATO uyeligi konusunda taahhutler var. Bizim bu admlar gormeden Isvec'in NATO uyeligine evet dememiz mumkun degil. 3'lu muhtrann unsurlarnn uygulanp uygulanmadg gozden gecirilecek. 2 toplant oldu, 3'uncU toplanty Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3'uncu toplantnn Bruksel'de olmasnda fayda var. 9 Mart'ta duzelecek, Isvec'in yukumluluklerini yerine getirmedigini ackca gorsunler."