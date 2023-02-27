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Ekonomi

Bakan Çavuşoğlu: Gerekli adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil'

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Gerekli adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
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Dsisleri Bakan Cavusoglu, Ankara'da Macaristan Dsisleri ve Ds Ticaret Bakan Szijjarto ile ortak basn toplants duzenledi.

Dsisleri Bakan Cavusoglu'nun acklamalarndan baz satrbaslar:

"(Isvec-Finlandiya NATO uyeligi) NATO uyeligi konusunda taahhutler var. Bizim bu admlar gormeden Isvec'in NATO uyeligine evet dememiz mumkun degil. 3'lu muhtrann unsurlarnn uygulanp uygulanmadg gozden gecirilecek. 2 toplant oldu, 3'uncU toplanty Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3'uncu toplantnn Bruksel'de olmasnda fayda var. 9 Mart'ta duzelecek, Isvec'in yukumluluklerini yerine getirmedigini ackca gorsunler."

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