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Ekonomi

Bakan Derya Yanık açıkladı! Bugünden itibaren hesaplarda olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

IHA16 Kasım 2022 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
Bakan Derya Yanık açıkladı! Bugünden itibaren hesaplarda olacak
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Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşlara yönelik bakım hizmetlerini aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda geliştirip çeşitlendirdiklerini belirterek, "Engelli bireylerin bakımının aile yanında sağlanması ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi amacıyla 2006 yılında başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

Evde Bakım Yardımı çerçevesinde hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
  • Evde Bakım Yardımı
  • Ödeme

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