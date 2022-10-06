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Ekonomi

Bakan Dönmez: Azerbaycan ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk.'

IHA6 Ekim 2022 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: Azerbaycan ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk."

"Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız."

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