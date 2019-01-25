Bakan Dönmez, BORON'u ilk satın alanlardan oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün tanıtımı yapılan Türkiye'nin tek doğal mineralli yerli ve milli temizlik ürünü BORON'u ilk satın alanlardan oldu.

Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde deterjan olarak BORON temizlik ürününü aldı. Zeynep Dönmez, ürün piyasaya sürülmeden önce evde denediğini ve fiyat olarak diğer deterjanlardan daha ucuz olan BORON'dan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Bakan Dönmez de BORON'un 4 kilogramının yıl boyunca 24,90 liradan satışta olacağını ve böylece Enflasyonla Topyekün Mücadeleye de destek verileceğini dile getirdi. BORON'u, yerli ve milli olduğu için tercih ettiklerini vurgulayan Dönmez, bu akşam misafirliğe giderken de hediye olarak bir paket götüreceklerini söyledi.

Dönmez, bugün tanıtım toplantısı yapılan ve Türkiye'nin ilk ve tek doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un piyasada önemli bir rekabet içinde olacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında buradan bir çağrı yapmakta fayda var ki bor mamulünü diğer temizlik ürünü üreticilerinin de kullanması gerekiyor, bunu tavsiye ediyoruz. Aslında Eti Maden bir öncülük yapmış oldu. Borun, demir çelik ürünlerinden cama kadar birçok alanda kullanım alanı var. Temizlik ürünü olarak da geçmişte bazı kullanan markalar olmuştu ama kimyasal ürünler çıktıkça o tarafa doğru bir eğilim oldu. Şimdi doğal ürünlere geçiş açısından Eti Maden ile bir çıkış yapmış olduk. Diğer temizlik firmaları da böylece bor kullanabilirler. Eti Maden normalde bu ham maddeyi üretiyor ve dolayısıyla borun diğer markalar tarafından kullanılmasında da bir problem yok. Diğer firmalar da geliştirebilirler, farklı ürünler de ortaya çıkabilir. Burada çamaşır yıkandıktan sonra bir atık söz konusu ve kanal sistemiyle bunlar atılıyor. Onların arıtılması da ciddi bir maliyet. BORON'un atığı çevre açısından da olumlu. BORON'u çevre açısından da değerlendirdiğimizde, 10 numara bir ürün."

Şu anda BORON ile ilgili iç pazara dönük çalışıldığını söyleyen Dönmez, Eti Maden'in 100'ün üzerinde ülkeye bor ihracatı gerçekleştirdiğini ve bu ülkelerde de distribütörleri olduğunu aktardı.

Dönmez, distribütörlere BORON'dan da bahsedildiğini ve onların da heyecanla karşıladıklarını dile getirerek, "Öncelikle iç pazarda belli bir müşteri memnuniyetini sağladıktan sonra, dışarıya da bu ürünü ihraç etmek suretiyle pazarlanabilir veya oralarda üretimi düşünülebilir. Bunları da hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.

Poşet kampanyasına destek

Market alışverişi sonrasında bez torba kullanan Dönmez, alışverişlerde poşet kullanımının azaltılması yönünde alınan kararın çok olumlu olduğunu anlattı.

Dönmez, petrol türevi ürünlerin yüzyıllar geçse bile geri dönüşünün mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Bu yüzden geri dönüşümlü ambalaj malzemelerini kullanmak vatandaş olarak, insan olarak herkesin sorumluluğu. Dolayısıyla bu kampanyayı da destekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız önemli bir adım atmış oldu." ifadesini kullandı.

Dönmez, alışveriş sonrasında çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra marketten ayrıldı.