Bakan Dönmez: Bu yöntemle lityum üretimi dünyada bir ilk

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üreteceğiz. Bu yöntemle lityum üretimi Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Eskişehir Kırka'da hayata geçen pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk lityum üretimi yapacak. Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız."