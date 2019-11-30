Bakan Dönmez: TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor' dedi.
- AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde konuştu.
"TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor" ifadesini kullanan Dönmez, "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.