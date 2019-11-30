Bakan Dönmez: TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde konuştu.

"TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor" ifadesini kullanan Dönmez, "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz." dedi.