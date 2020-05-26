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Ekonomi

Bakan Dönmez duyurdu: Yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

AA26 Mayıs 2020 Salı 12:46 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 13:01
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu oranla günlük elektrik üretiminde yeni bir rekora daha imza attıklarını kaydetti.

Paylaşımında "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. Toplam elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji oranları, hidrolik yüzde 43,7 yerli kömür yüzde 16,5, rüzgar enerjisi yüzde 14,5, güneş enerjisi yüzde 7,2, jeotermal enerji yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6 ve diğer temiz kaynaklardan yüzde 0,2 oldu."

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