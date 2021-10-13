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Ekonomi

Bakan Dönmez: Ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor

Bakan Dönmez: 'Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedef gazın 2023'te sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv,2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek' dedi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:37
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katıldı

Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur.

Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedef gazın 2023'te sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek

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