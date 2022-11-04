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Ekonomi

Bakan Dönmez: Enerji fiyatlarının yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide hükümetin önemli bir katkı sağladığını ve yüzde 75'ini sübvanse ettiğini belirtti.

IHA4 Kasım 2022 Cuma 17:20 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: Enerji fiyatlarının yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz
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Ardahan Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Dönmez, daha sonra beraberinde Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve AK Parti İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte esnafı gezerek sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Vatandaşlar bölgedeki ağır kış şartlarından dolayı doğalgazda indirim istedi. Bakan Dönmez'in çiçek satan esnafla arasındaki enerji diyaloğu ise güldürdü. Enerjide hükümetin önemli bir katkı sağladığını belirten Dönmez, "Yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz. Yani 100 liraya alıp 25 liraya satıyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, elindeki çiçeği göstererek, "Bunun maliyeti ne kadar?" diye sordu. Çiçekçinin "22-24 TL" cevabı üzerine Bakan Dönmez, "Bunu 5 liraya sat desem satabilir misin?" dedi. Esnafın "Satamam tabii ki" demesi üzerine heyette bulunanlar arasında gülüşmeler yaşandı.

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