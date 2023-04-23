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Ekonomi

Bakan Dönmez: Gaz varsa gaz, petrol varsa petrol... Arayıp çıkartacağız

Son yıllarda yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Maden varsa maden, gaz varsa gaz, petrol varsa petrol... Arayıp çıkartacağız ve sizin hizmetinize sunacağız. Rabb'im sizlerin duasını kabul etti. Bize de dedi ki 'siz de fili dua yapacaksınız. Arayıp araştırıp, kuyuları açacaksınız'. Biz de azmettik, gayret ettik. Dere, tepe, düz demeden çalıştık. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altında o gazı bulduk' dedi.

AA23 Nisan 2023 Pazar 15:32 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: Gaz varsa gaz, petrol varsa petrol... Arayıp çıkartacağız
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Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışması kapsamında Alpu ilçesine bağlı kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel yağmur ve şükür duasına katıldı. Dönmez, duanın ardından çocuklara oyuncak dağıttı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Son yıllarda 'şu yerin altında ne var ne yok, bir görelim, bakalım' diye çok yoğun bir mesai içerisindeyiz. Maden varsa maden, gaz varsa gaz, petrol varsa petrol... Arayıp çıkartacağız ve sizin hizmetinize sunacağız. Rabb'im sizlerin duasını kabul etti. Bize de dedi ki 'siz de fili dua yapacaksınız. Arayıp araştırıp, kuyuları açacaksınız'. Biz de azmettik, gayret ettik. Dere, tepe, düz demeden çalıştık. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altında o gazı bulduk. İki gün evvelde biliyorsunuz gaz yakma, devreye alma törenini Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Filyos'ta, Zonguldak'ta yaptık. Belki televizyonlardan izlediniz. Rabb'imize ne kadar hamd etsek azdır. Bu kolay olmadı, ayrı bir hadise ama 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde karadan 170 kilometre açıkta, su seviyesinden 5 bin metre derinlikte, tam 10 kuyu açtık. İnsanın inemediği, çalışamadığı derinlikte robotlarla çalıştık. Gemilerle boruları döşedik, karaya kadar getirdik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de tüm yurdumuz kullanacak."

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz keşfinin ardından halka bayram hediyesi vermeyi istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla da yetinmedik, Cumhurbaşkanı'mız 'bu millet hasretle bekledi. Evet keşif büyük bir keşif ama vatandaşımıza da şöyle bir bayram hediye verelim' dedi. Mutfaklarında kullandığı, sıcak su üretiminde kullandığı gazı 1 yıl süreyle vatandaşımıza hediye ediyoruz. Bu da yetmez, biliyorsunuz bizim sloganımız var, 'yarın değil, hemen şimdi. Hemen başlayarak 1 ay süreyle de tüm gaz faturalarını silelim' dedi. Biz 170 kilometre açıktan, gazı karaya getirdik, sisteme bağladık. Ama duydum ki buradaki belediyeler 10 kilometre açıktan suyu buraya getirememiş. Şimdi şu seçimleri atlatalım, önümüzde belediye seçimleri var. Belediyeleri de bize verin, o su çeşmenizde kesintisiz aksın inşallah."

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