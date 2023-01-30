Bakan Dönmez: Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez, gaz tedarik anlaşmasında Bulgaristan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürüttüklerini bildirdi.



Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamd olsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz"

'Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisimizin inşaatını da yüzde 90'ını tamamladık. Tesisin devreye alınması için gerekli fonksiyon testlerine de aşama aşama başlıyoruz.'

'Karadeniz'de deniz tabanına yerleştirilecek toplam 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdik'

"İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız"

'Ve buradan ilk kez ilan edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman'da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da söz konusu.'

'İstanbul'da 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Gas Summit düzenleyeceğiz. Orta Doğu, Akdeniz, Hazar ve Orta Asya'nın kaynak ülkeleriyle, Avrupa'nın tüketici ülkelerini bir araya getireceğiz. Zirvemizin mottosunu yani sloganı da yine ilk kez buradan açıklıyorum, Securing the Future Together yani Geleceği Birlikte Güven Altına Almak olarak belirledik.'



"Serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayında bir indirim olabilir."