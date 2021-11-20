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Ekonomi

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirterek, 'Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz' dedi.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 16:46 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:11
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

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