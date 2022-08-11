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Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme! Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.' dedi. 'Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.' diyen Bakan Dönmez '2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.' ifadelerini kullandı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Dönmez'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

* (Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.

* Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.

* Hedefimiz Karadeniz gazını 2023'ün ilk çeyreğinde karada yakmak.

* 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.

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