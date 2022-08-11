Heyecanlandıran gelişme! Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Dönmez'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.
* (Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.
* Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.
* Hedefimiz Karadeniz gazını 2023'ün ilk çeyreğinde karada yakmak.
* 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.