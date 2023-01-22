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Ekonomi

Bakan Dönmez paylaştı: En önemli aktör sahneye çıkmak üzere

Karadeniz gazını işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, 'Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere' açıklamasında bulundu.

22 Ocak 2023 Pazar 07:58 - Güncelleme:
Bakan Dönmez paylaştı: En önemli aktör sahneye çıkmak üzere
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin son görüntüleri paylaştı. Bakan Dönmez, "Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin videolu paylaşım yaptı.

"Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, çalışmalardaki ilerleme sürecini anlatan Bakan Dönmez, sahadaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızla sürdüğünü , kuyulardaki sondaj çalışmalarının ise büyük oranda bittiği bilgisine yer verdi.

Deniz tabanındaki çalışmalarda ilerleme oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu belirten Bakan Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

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