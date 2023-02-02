Bakan Dönmez, yakın bölgelerdeki enerji kaynaklarının Türkiye'ye gelmesi için çalıştıklarını söyledi

Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri" programına görüntülü mesajla katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacağına işaret eden Dönmez, "Burada son zamanlarda ağırlık verdiğimiz enerji diplomasimize önemli bir halka daha ekleyeceğiz. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar hinterlandımızdaki üretici ve tüketici ülkelerle önemli görüşmeler yapacağız." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin son zamanlarda Gaz Ticareti Merkezi olması yönünde önemli adımlar attığını belirterek, son 1 yılda hem kaynak hem de tüketici olmak üzere 15 ülkeyi ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Bu ülkelerden bazılarının Azerbaycan, Cezayir, Katar ve Nijerya olduğu bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu ülkelerle kapasite artırımları konusunda müzakereler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz açık ve net. Çok sayıda kaynak ülkenin buluştuğu, çok taraflı ve çok kontratlı alım-satımların yapıldığı, gazın depolandığı, talep gereksinimlerine göre en uygun şekilde dağıtıldığı ve referans fiyatın oluştuğu bir merkez haline gelmek istiyoruz. İşlevsel bir gaz ticaret merkezi olmak için fiziki altyapıya, gelişmiş bir giriş-çıkış sistemine, gaz borsasına, dengeleme sistemine ve depolama altyapısına sahibiz."

Yakın zamanda Karadeniz gazının da Türkiye'nin doğal gaz alt yapısına ekleneceğini dile getiren Dönmez, "Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Orta Asya bölgesindeki kaynakların Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde bir araya gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hazar ve Balkan coğrafyalarını bir araya getiren Güney Gaz Koridoru'nda da bu yöndeki hedeflerimizi güçlendirecek yeni adımlar atmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

- "ISTANBUL GAS SUMMİT" DİYALOG PLATFORMU OLACAK



İstanbul'da 14-15 Şubat'ta düzenlenecek Istanbul Gas Summit'e (İstanbul Gaz Zirvesi) ilişkin Dönmez, zirveye Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya Kuzey Afrika ve Uzak Doğu'dan enerji bakanları, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcileri ile uluslararası enerji örgütlerinin temsilcilerini davet ettiklerini aktardı.

Dönmez zirvede, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji sektörüne etkilerini, arz ve talep dengesinde yaşanan güncel gelişmeleri, uluslararası fiyatları ve küresel arz güvenliğinin ele alınacağını vurgulayarak, "Istanbul Gas Summit, üretici ve tüketici ülkelerin görüş alışverişinde bulunacağı, yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği, en önemlisi de ülkeler arasında diyalog ortamını canlandıracak önemli bir platform olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel krizleri tek bir ülkenin çözmesinin mümkün olmadığının ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Dönmez, "Zirveyle İstanbul, enerjinin de yeni küresel merkezi olarak dünya gündemindeki yerini alacak." dedi.

- "SADECE BORU HATLARIYLA DEĞİL LNG TAŞIMACILIĞI İLE DE YOĞUN GAZ TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Dönmez, üçüncü FSRU gemisi Saros'un yurt dışında LNG yüklemesini tamamladığını ve bir hafta içinde Türkiye'de olacağının altını çizerek, "İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle tesisimizi devreye alacağız." ifadesini kullandı.

Saros'a FSRU'yu LNG kargo taşıması için de kullanacaklarını aktaran Dönmez, "Böylece sadece boru hatlarıyla değil LNG taşımacılığı ile de daha yoğun bir gaz ticareti gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "FERROBOR VE BOR KARBÜR TESİSLERİ DEVREYE ALINACAK"



Maden alanındaki gelişmelere de değinen Dönmez, Bandırma'daki tam kapasite çalışacak lityum tesisinin temelini bu ay sonlarına doğru atacaklarını söyledi.

Dönmez, Eskişehir, Beylikova'da 17 nadir toprak elementinin en az 7-8'ini keşfettiklerine dikkati çekerek, "Yine şubat ayının sonunda bu cevherleri işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapacağız inşallah. Buradan elde edeceğimiz parametrelerle de tam kapasiteyle yılda 570 bin ton nadir toprak elementi işleyeceğimiz tesisimizin temelini atacağız." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin söz konusu nadir madenlerle ileri teknoloji ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan uç ürünleri üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olacağını dile getiren Dönmez, "Böylece havacılıktan telekomünikasyona, sağlıktan uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda ileri teknoloji ürünlerdeki yerlilik oranımızı da artışmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.