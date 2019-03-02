Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 20 bin kişilik istihdam potansiyeli sağlayacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '(Maden alanları) Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız.' dedi.
- AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız." dedi.
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