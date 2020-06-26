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Ekonomi

Bakan Dönmez'den 'Akkuyu NGS' açıklaması: Hedefimiz birinci üniteyi 2023'te devreye almak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak.'

26 Haziran 2020 Cuma 14:43 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 14:43
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