İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5875
  • EURO
    18,0351
  • ALTIN
    993.433
  • BIST100
    3575.11
Ekonomi

Türkiye'den ''geleceğin petrolü'' açıklaması

Türkiye ile Almanya, geleceğin petrolü olarak anılan hidrojen alanında iş birliği yapacak. Bakan Dönmez: “Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye'nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz” dedi.

11 Ekim 2022 Salı 13:14 - Güncelleme:
Türkiye'den ''geleceğin petrolü'' açıklaması
ABONE OL

Türkiye ile Almanya, geleceğin petrolü olarak anılan hidrojen alanında iş birliği yapacak.

Bakan Dönmez'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye'nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz"

"Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır."

"Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır"

"Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir"

"Türkiye, sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması noktasında da önemli roller üstlenmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.