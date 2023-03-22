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Ekonomi

Bakan Dönmez'den önemli açıklama... Sabırsızlıkla beklenen an yaklaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın Nisan ayı içinde Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirileceğini ifade etti.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Bakan Dönmez'den önemli açıklama... Sabırsızlıkla beklenen an yaklaşıyor
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Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kilidi kıracak Karadeniz gazında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada ve denizde 8 binden fazla insanın ter döktüğü kritik projenin ilk fazının tamamlanmasında da sona yaklaşılıyor. Bakan Dönmez de sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti. İlk olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalarla ilgili sunum alan Dönmez, ardından çalışmaları sahada inceledi.

Dönmez, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, sık sık bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Deprem dolasıyla sahada çalışanların bir kısmının bölgeye gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Dönmez, "Çünkü enkaz altında kalan aileler vardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına TPAO ekipleri gerek insan kaynağı gerekse insan gücüyle destek olmuştu. Oradaki personelimizin büyük bir kısmı tekrar proje alanına geri döndüler" dedi.

Yerli gazda gelen son duruma ilişkin ise Bakan Dönmez, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU PROJE 85 MİLYON İNSANIMIZIN"

Sahadaki çalışanların büyük bir özveri ve gayretle 7 gün 24 saat çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

"Acımız halen taze. Depremde birçok insanımızı kaybettik. Ama yaralı süratle sarmaya çalışıyoruz. Yaralı sararken bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız projeleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir. Bu değerler, bu varlıklar 85 milyon insanımızın, gencinden yaşlısına, ortak malıdır. Ekibimiz de çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyorlar."

Dönmez, sahada çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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