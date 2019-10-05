Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: En kısa sürede sondaja başlayacak

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.