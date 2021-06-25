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Ekonomi

Bakan Elvan: Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek'

AA25 Haziran 2021 Cuma 10:44 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 10:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız."

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