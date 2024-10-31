Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2024 yılının turizmdeki üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı.Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;
* Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz.
* Dünyada ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor. Giriş ve çıkışlar net bir şekilde tespit ediliyor. Dünyanın diğer turizm ülkelerini incelediğimizde Türkiye kadar net bir sistem çalışmıyor.
* Dünyada ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor.
* Kişi başı gecelik harcama 107 dolar olarak gerçekleşti.
* Şimdi 60'a yakın ürünle sahada varız.
* İlk 9 ayda 46,9 milyar dolar turizm geliri elde ettik.