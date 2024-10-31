İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2538
  • EURO
    37,2941
  • ALTIN
    3063.84
  • BIST100
    9004.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Ersoy turizm rakamlarını açıkladı... Yıl sonu hedefi yukarı yönlü revize edildi
Ekonomi

Bakan Ersoy turizm rakamlarını açıkladı... Yıl sonu hedefi yukarı yönlü revize edildi

2024 yılının turizmdeki üçüncü çeyrek rakamlarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz.' dedi.

31 Ekim 2024 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Bakan Ersoy turizm rakamlarını açıkladı... Yıl sonu hedefi yukarı yönlü revize edildi
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2024 yılının turizmdeki üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

* Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz.

* Dünyada ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor. Giriş ve çıkışlar net bir şekilde tespit ediliyor. Dünyanın diğer turizm ülkelerini incelediğimizde Türkiye kadar net bir sistem çalışmıyor.

* Dünyada ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor.

* Kişi başı gecelik harcama 107 dolar olarak gerçekleşti.

* Şimdi 60'a yakın ürünle sahada varız.

* İlk 9 ayda 46,9 milyar dolar turizm geliri elde ettik.

  • turizm verileri
  • 2024 üçüncü çeyrek
  • Mehmet Nuri Ersoy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.