Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2024 yılının turizmdeki üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

* Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz.

* Dünyada ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor. Giriş ve çıkışlar net bir şekilde tespit ediliyor. Dünyanın diğer turizm ülkelerini incelediğimizde Türkiye kadar net bir sistem çalışmıyor.

* Dünyada ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor.

* Kişi başı gecelik harcama 107 dolar olarak gerçekleşti.

* Şimdi 60'a yakın ürünle sahada varız.

* İlk 9 ayda 46,9 milyar dolar turizm geliri elde ettik.