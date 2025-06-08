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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Bu sene 114 milyon TL emzirme ödeneği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te annelere yönelik verilen emzirme ödeneğinin 357 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Bu sene sağlanan destek miktarının ise 114 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Bu sene 114 milyon TL emzirme ödeneği sağladık
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emzirme ödeneğine ait detayları paylaştı.

HER BİR DOĞUM İÇİN EMZİRME ÖDENEĞİ

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dilerek şu bilgileri verdi:

Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz.

2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık.

Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı.

  • emzirme ödeneği
  • annelere destek
  • 2024 açıklaması

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