Bakan Işıkhan: Bu sene 114 milyon TL emzirme ödeneği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emzirme ödeneğine ait detayları paylaştı.
HER BİR DOĞUM İÇİN EMZİRME ÖDENEĞİ
Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dilerek şu bilgileri verdi:
Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz.
2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık.
Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı.