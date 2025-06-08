Bakan Işıkhan: Bu sene 114 milyon TL emzirme ödeneği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emzirme ödeneğine ait detayları paylaştı.

HER BİR DOĞUM İÇİN EMZİRME ÖDENEĞİ

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dilerek şu bilgileri verdi:

Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz.

2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık.

Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı.