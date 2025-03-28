Bakan Işıkhan: Stajyer öğrencilere 63,5 milyar lira destek sağladı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteğinin devam ettiğini belirtti.

Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen staj desteği uygulamasıyla, ortaöğretime ve üniversiteye devam eden öğrencilerin zorunlu stajları dönemindeki ücretlerinin işsizlik fonundan karşılandığını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6 bin 631 lira 40 kuruş, kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11 bin 52 lira 34 kuruş ödeme gerçekleştiriyoruz. Staj desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar lira destek sağladık. Geleceğin nitelikli işgücünü birlikte yetiştireceğiz."