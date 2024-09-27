Bakan Işıkhan: Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusu

Bakan Işıkhan, AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bu şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin 700 yıl önce toprağa dikilip bütün dünyaya kök saldığı, 3 kıta 7 iklime barış, selamet ve birlik ruhunu taşıdığı yer olduğunu belirten Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı da inanıyorum ki bu topraklarda gelişecektir. Şunu unutmamalıyız ki hangi alanda olursa olsun, evvelini, kökünü, geldiği yeri inkar eden topluluklar, geleceğe ait asla bir söz ve bir eser bırakamazlar. Hiç kuşkusuz ecdadımız, bu hakikati bilerek, bugün dahi yolumuza ışık tutan, bizlere rehberlik eden kadim bir dünya görüşünü bizlere miras bırakmıştır." diye konuştu.

Şeyh Edebali'nin asırlar öncesinden miras bıraktığı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." öğüdünün bugün halen devletin milletle olan rabıtasını her an yeniden ihya ve inşa ettiğini anlatan Işıkhan, bu anlayışın temeli sağlam bir ekonomi, güçlü bir devlet geleneği ve zengin kültürde ayakta tutacak kalıcı eserler kazandırdığını vurguladı.

Bu mirasa sahip çıkmaları gerektiğini kaydeden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 23 yıldır mücadelesini verdiği dava da işte bu mirasa sahip çıkma davasıdır. Biz, bu motivasyonla çeyrek asra yaklaşan bir zaman dilimine sayısız eser, gönlünü kazandığımız milyonlarca insan ve kapsamı sınırlarımızı aşan büyük bir gelecek vizyonu sığdırdık. Yerel yönetimlerden dış politikaya, sağlık politikalarından uzay teknolojisine kadar her alanda attığımız adımları, ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünerek sizler için attık. Biz, bu topraklardan dünyaya adaletle hükmettik. Bugün de 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla küresel adaletin yeniden tesisine katkıda bulunacak ve buna öncülük edecek adımlar atacağımıza inanıyoruz. Son yüzyılda, art arda yaşanan birçok savaş, katliam ve soykırım, mevcut adalet, özgürlük ve insan hakları söylemlerinin hepsinin birer masaldan ibaret olduğunu, her bir kavramın kendi içerisinde acımasız bir çifte standart taşıdığını bütün dünyaya kanıtlamıştır. Bu gerçeğin son çarpıcı kanıtı ise yaklaşık 1 yıldır bütün insanlığın gözü önünde paramparça edilen Gazze olmuştur. Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle tüm dünyaya seslendi. Mevcut sistemin çözüm değil, sorun üretmeye, masumların yaşam hakkını değil, zalimlerin döktüğü kanı savunmaya yaradığını bir kez daha ifade etmiştir. Bugün hamdolsun ki bunu cesaretle, kararlılıkla ve istikrarla savunan, ifade edebilen güçlü bir liderimiz var. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özgürce zalime zalim, mazluma mazlum diyebiliyoruz."

- "NE KADAR SORUNUMUZ VARSA ÇÖZMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"



Bakan Işıkhan, Türkiye'nin son 22 yılda içeride ve dışarıda büyük mücadeleler vererek, öz güven kazandığını belirtti.

Ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda zincirleri kırmanın, büyümenin ve gelişmenin mücadelesini vermeye devam ettiklerini dile getiren Işıkhan, "Yerli ve milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsız Türkiye seferberliğini başlattık. İşte bu sebeple daha güçlü olmak zorundayız. Hem yerel hem de genel hizmetlerde devlet millet birliğini daha da kuvvetlendirecek her türlü çabayı göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye Buluşmaları" programları kapsamında, ülkenin, vatandaşın geleceği için "Neyi, nasıl daha iyi hale getirebiliriz?" sorusuna çözüm odaklı cevaplar aranacağını aktaran Işıkhan, kongrelere giden süreçte 81 ilde bu buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti'nin hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan, seçimden seçime vatandaşını hatırlayan bir parti olmadığına dikkati çeken Işıkhan, şunları söyledi:

"AK Parti, bir vesayet hareketi değil, millet hareketidir; kurulduğu günden bu yana sokaklardadır ve halkımızın içindedir. AK Parti, değişimi sokaklardan, sahalardan başlatmış bir partidir; 81 il 922 ilçenin tamamında, halkımızla bire bir teması olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Aziz milletimizin bizlere verdiği bu sorumluluğu, devraldığımız bayrağı, en iyi noktaya taşıyana kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bu millete sözümüz var. Son 23 yılda Türkiye'yi, mahallelerimizden başlayarak büyüttük, geliştirdik ve bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak, ne kadar sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle içeride ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında ise küresel ölçekte Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusudur. Bu noktada her birimize düşen önemli görevler var. Bakanlık olarak, özellikle istihdamın artırılması, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik konuları, öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Bu konuda sizlerden destek istiyorum."

Işıkhan, Türk milletine ülkeyi kalkındırma ve geliştirme sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bu yüzden gece gündüz demeden tüm vatandaşlarımızın refahını artıracak projelere ve politikalara ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız ve inşallah Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Allah, bizleri çıktığımız bu kutlu davada utandırmasın." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Buluşmaları programı öncesinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, Valilik binasının bahçesine fidan dikerek can suyu verdi, Şeref Defteri'ni imzaladı.