Bakan Işıkhan'dan 3 milyon gence istihdam müjdesi! 445 milyar TL kaynak ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve bazı gazetecilere özel açıklamalarda bulundu.

GÜÇ PROJESİ

3 milyon genci üretimin merkezine alacak "GÜÇ - Gençliğin Üretim Çağı" Programı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, gençlerin istihdama katılımını artırmak ve eğitimden çalışma hayatına geçişlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir istihdam modelini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü olan genç nüfusun, yalnızca potansiyel olarak değil; üretime ve sürdürülebilir kalkınmaya doğrudan katkı sunan stratejik bir unsur olarak ele alındığı bu yeni dönem, "GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı" programını başlatıyoruz" dedi.

Program'ın stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getirdiğini vurgulayan Işıkhan, beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

3 YILDA İLAVE 800 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKÂNI

Staj desteği kapsamında lise ve üniversite öğrencileri için staj olanaklarını tek çatı altında topladıklarını aktaran Bakan Işıkhan, "İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılırken kamu ve özel sektör işverenlerinin stajyer kontenjanları da daha etkin biçimde takip ediliyor. Önümüzdeki üç yılda 800 bin öğrenciye staj imkânı sağlanmasını planlıyoruz. 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar TL ödeme yapılmış, önümüzdeki dönem için ayrılan ilave 26,2 milyar TL kaynakla staj kapasitesinin daha da artırılmasını amaçlıyoruz. Ulusal staj programımızın bu yılki başvuruları 6 ocakta başladı, başvuru için de son tarihimiz 16 mart, gençlerimizin programa yoğun ilgisi mevcut, inşallah 16 Mart'a kadar başvurularını bekliyoruz gençlerimizin" diye konuştu.

ÖĞRENCİ GENÇLER İŞVERENLE DAHA ERKEN BULUŞACAK

Bakanlık olarak meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" programının da bir diğer projeleri olduğunu aktaran Işıkhan, program kapsamında, öğrenciler bire bir kariyer danışmanlığı hizmetleriyle desteklenirken; imalat sektörü başta olmak üzere işgücü ihtiyacının yoğun olduğu alanlara yönlendirileceğini ifade etti.

Ayrıca meslek liseleri ve meslek yüksekokulları son sınıf öğrencilerine özel kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleri düzenlenerek gençlerin doğrudan işverenlerle temas kurmasının sağlanacağını ve üç yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

NEET GENÇLER İÇİN KAPSAYICI İSTİHDAM MODELİ NİUP

"Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ile üç yıl içinde 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılmasını planlıyoruz" diyen Işıkhan, "Yarı zamanlı ve esnek bir çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanmasını ve çalışma hayatına adım adım uyum sağlamasını amaçlıyor. Program kapsamında gençler, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda uygulamalı görevler üstleniyor; günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteğiyle süreç boyunca destekleniyor. Bu program için 107,3 milyar TL kaynak ayırmayı öngörüyoruz" dedi.

ÖZEL SEKTÖRLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ: İŞE İLK ADIM

İlk kez iş hayatına atılacak 18–25 yaş arası gençler için "İşe İlk Adım" programı kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanacağının altını çizen Işıkhan, program çerçevesinde, gençlerin ilk işe girişlerinde net asgari ücrete karşılık gelen ücret ve sigorta primleri altı aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Bu destekle genç istihdamının önündeki mali engellerin azaltılması ve özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişmesi hedefleniyor. Üç yıl içinde 750 bin gencin bu programdan yararlanması planlanırken, toplam 215,8 milyar TL'lik kaynakla özel sektörle güçlü bir iş birliği kurulacak" değerlendirmesinde bulundu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İLE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE DENEYİM VE GELİR İMKÂNI

Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini aktaran Işıkhan, "Öğrenciler, ders dışı zamanlarda haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle; sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden dijital dönüşüme, sosyal ve kültürel çalışmalardan girişimciliğe kadar yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanabilecek. Program kapsamında öğrencilere bin 375 liralık günlük cep harçlığı ödenecek. Programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlere 19 bin 250 lira destek sağlanacak" dedi.

Program kapsamında öğrencilerin gelir elde ederken aynı zamanda iş disiplini ve mesleki deneyim kazanacağı, özellikle genç kadın işsizliğinin yüksek seyrettiği bir dönemde, kapsayıcı yapısıyla öne çıkan program için 95,8 milyar TL kaynak ayrıldığı ifade edildi.

TOPLAM 445 MİLYAR TL'LİK KAYNAK GENÇLİĞE AKTARILACAK

Işıkhan, "Toplamda 445,1 milyar TL'yi aşan kaynakla yürütülecek GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı programı ile yaklaşık 3 milyon gencin işgücü piyasasına kazandırılması amaçlanıyoruz" dedi.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI

Yaşlı bakım sigortası çalışmaları hakkında ise Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 4 temel sosyal koruma ayağından biri olan Bakım Sigortası kapsamında, Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası'nın Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada Fransa, İsveç, Japonya, Almanya gibi birçok ülkede uzun süreli bakım sigortası uygulanıyor ve devlet de destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, "12. Kalkınma Planı'nda da yer alan Yaşlı Bakım Sigortası, gelecek yıllarda karşılaşılması muhtemel risklere karşı büyük önem teşkil ediyor. Yaşlı nüfustaki artışa bağlı olarak uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireylerin sayısı artıyor. Bu değişim sonucunda özellikle uzun süreli bakım hizmetine duyulan ihtiyaç da artıyor" dedi.

"Kişilerin yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde, sağlık ve bakım giderlerinin karşılanmasına yönelik sigorta, ilk defa sigorta girişi yaptıracak vatandaşları kapsayacak şekilde çalışma hayatı boyunca devam edecek ve bunun sonucunda da yaşlılık döneminde giderler sigorta tarafından karşılanacak" diyen Bakan Işıkhan, yaşlı ve palyatif bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artması ile beraber yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için uzun dönemli bakım sigortasının altyapısı için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çalışmaların sonucunda ise söz konusu modelin 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELİ

Bu konuya ilişkin ise Işıkhan, "Bakanlığımızca yeni nesil çalışma modellerine ilişkin olarak özellikle kadın, genç ve engelliler gibi işgücü piyasasında özel politika gerektiren kişilerin işgücü piyasasına katılmalarını ve kalıcı olmalarını sağlamak için sosyal taraflardan gelen değişiklik önerileri de dikkate alarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu ve Orta Vadeli Program kapsamında sosyal diyalogu esas alarak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Aynı zamanda çalışma hayatında meydana gelen değişimleri de yakından takip ederek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mevzuat düzenlemelerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Işıkhan, "Bu kapsamda başta yeni nesil çalışma modelleri olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda, uluslararası iyi uygulama örnekleri dikkate alarak ve sosyal diyalog mekanizmaları marifetiyle ülkemize özgü yeni modeller geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Işıkhan, "Temel yaklaşımımız; esnekliği artırırken güvenceden taviz vermemek, işverenler için öngörülebilir bir yapı kurarken çalışanlarımızın temel haklarını korumaktır" diye konuştu.

Öncelikle kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmaya ilişkin olarak, uygulamada yaşanan belirsizlikleri gidermeyi ve bu modelleri daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Işıkhan, "Dalgalı talep yapısına sahip sektörlerde işletmelerin ihtiyacına cevap verebilecek bir çerçeve oluştururken, işçinin gelir güvencesini ve çalışma sınırlarını da açık biçimde tanımlıyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız, esnek çalışmayı kayıt dışılığa iten bir alan olmaktan çıkarıp güçlü bir hukuki zemine kavuşturmaktır" dedi.

Uzaktan çalışmada ise yeni dönemin gerçekliğini dikkate aldıklarını vurgulayan Işıkhan, "Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri artık geçici değil, kalıcı birer modele dönüştü, bunu göz önünde bulundurarak; işin görüleceği yerin açıkça belirlenmesi, işverenin sorumluluk alanının netleşmesi ve sözleşmesel çerçevenin güçlendirilmesiyle hem iş sağlığı ve güvenliği bakımından hem de hukuki belirlilik açısından sağlam bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu yapılan çalışmalarla değişen endüstri ilişkilerine uyum sağlayan, istihdamı artıran ve aynı zamanda çalışanlarımızın temel haklarını koruyan dengeli bir model ortaya koymak istiyoruz. "Güvenceli esneklik" modelini kurumsallaştırarak Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı, çalışma hayatını yeni nesil iş yapma modellerine uyumlu hale getirmeyi, tüm süreci sosyal diyalog mekanizmaları içinde yürütmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.