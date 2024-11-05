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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama canlı yayında geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir TV programında çalışma hayatına ilişkin milyonların merakla beklediği asgari ücret ve emeklilik sisteminde yeni düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik sistemi için 'Daha adil bir sistemin kurulması da bizim için çok önemli' diyen Bakan Işıkhan, aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını başlatacağını belirtti.

5 Kasım 2024 Salı 19:23 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama canlı yayında geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Özel hastanelerin sözleşmelerini feshederek ödemelerini durdurduk. Bazı hastaneler var sözleşme yaptığımız geçmiş dönem dahi henüz ödenmeyen alacaklarına bloke koyduk. SGK'nın bütçesi milletimizin bütçesi burada bir kuruşu dahi aykırı bir şekilde harcanmasına izin vermeyeceğiz. Özel hastanelerin denetimlerini daha da ağırlaştırıyoruz.

"CİMER'E BAŞVURMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Özel hizmet sunucularının, özel hastanelerin protokollerini daha kapsamlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlar fark ettikleri hastanelerde, tedavi gördükleri kuruluşlarda bir sıkıntı ile karşılaştıklarında ALO 170 hattımıza, CİMER'e başvurmalarını rica ediyoruz. Biz SGK olarak rutin teftişlerimizi yapıyoruz ama vatandaşlardan gelen ihbarların değerli olduğunu vurgulamak istiyorum.

"YIL SONUNA KADAR 2000'E YAKIN SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNU DENETLEMİŞ OLACAĞIZ'

Faturaları inceleyen ekip var SGK'da ama hata yapma olasılığı da yüksektir bunu yapay zekaya yüklediğimizde milyonlarca bilgi geldiğinde bu doktorlar tarafından hemen yapay zeka aracılığı ile analiz edilebilecek standart dışı bir uygulama varsa bize otomatik olarak verecektir. Reçetenin sahibine kadar ulaşabileceğiniz veri akışı olacak. Biz bu verileri kullanmak durumundayız. 2000'e yakın sağlık hizmet sunucusunu yıl sonuna kadar denetlemiş olacağız.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik çerçevesinde yapılan düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak bizler 2002 yılından bu yana sosyal güvenlik sistemimizde ciddi anlamda reform çalışmaları gerçekleştirdik. SSK, Bağkur emekli sandığı şeklinde yürütülen sağlık hizmetleri tek çatı altında birleştirildi. Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Emeklilik sistemimizde şu anda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. Emeklilik sistemimizi daha iyi noktaya taşıyabilecek, aktüeryal dengeyi daha iyi boyutlara bize gelebilecek her türlü değerlendirmeyi Bakanlık olarak göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha adil bir sistemin kurulması da bizim için çok önemli.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var? Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz."

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