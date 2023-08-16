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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan deprem bölgesine TYP müjdesi: Süre uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz' açıklamasını yaptı.Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan deprem bölgesine TYP müjdesi: Süre uzatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tahsis edilen 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatıldığını duyurdu.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili yönetmelik şu şekilde:

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