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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan memur maaşlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, 'Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz.' dedi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 12:03 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan memur maaşlarıyla ilgili açıklama
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Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan
  • Memur
  • maaş

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