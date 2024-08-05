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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan SUT değişikliğiyle ilgili açıklama: 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağladıklarını ifade etti.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan SUT değişikliğiyle ilgili açıklama: 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağladık
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Bakan Işıkhan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon lira tutarında iyileştirme sağlıyoruz."

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