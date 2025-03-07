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Ekonomi

Bakan Kacır duyurdu: 43 ülkeden başvuru yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye TechVisa Programı'nın, dünya genelinde yankı uyandırdığını belirterek 43 ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisinin işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurduğunu bildirdi.

AA7 Mart 2025 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Bakan Kacır duyurdu: 43 ülkeden başvuru yapıldı
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Kacır, yaptığı açıklamada, geçen yıl hayata geçirilen "Türkiye TechVisa Programı" ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşım da yapan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimcilerinin yeni adresi olduğunu ifade etti.

Kacır, programın dünya genelinde yankı uyandırdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"43 ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurdu. Girişimcilere geniş destekler sunuyoruz. Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji ekosistemine entegre olmalarını sağlıyoruz. Ön değerlendirmeyi geçenler, ülkemizin önde gelen teknoparklarında projelerini hayata geçiriyor. Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü haline getirme yolunda kararlıyız. Başvuru ve diğer detaylar için 'http://turkiyetechvisa.gov.tr'."

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • TechVisa

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