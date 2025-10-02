İSTANBUL 22°C / 16°C
Ekonomi

Bakan Kacır: Güçlü yürüyüşümüz devam edecek

Türkiye'nin eylül ayı ihracat performansını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek.' ifadelerini kullandı.

2 Ekim 2025 Perşembe 16:39
Bakan Kacır: Güçlü yürüyüşümüz devam edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin eylül ayı ihracat performansını değerlendirdi. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. İlk 9 ayda ihracatın 200 milyar doları aştığını ifade eden Kacır, yıllıklandırılmış bazda ise 269,7 milyar dolara ulaşıldığını duyurdu. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. Eylül ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştı. İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu, dünyada daha da güçlü karşılık bulacak."

