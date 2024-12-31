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Ekonomi

Bakan Kacır, OSB sayısının 366'yükseltildiğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024'ün son gününde; ülke ekonomisine kazandırılan 2 organize sanayi bölgesi (OSB) ile toplam OSB sayısının 366'ya yükseldiğini açıkladı.

DHA31 Aralık 2024 Salı 15:46 - Güncelleme:
Bakan Kacır, OSB sayısının 366'yükseltildiğini duyurdu
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır

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