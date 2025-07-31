Bakan Kacır: OSB'ler Türk sanayisinin omurgası konumunda

Kırşehir programına Valilik ziyaretiyle başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şeref defterini imzaladıktan sonra açıklama yaptı. Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti açıklayan Bakan Kacır, sanayiciler, yatırımcılar ve iş insanlarıyla kapsamlı istişareler gerçekleştireceklerini söyledi. Anadolu şehirlerinin üretim merkezi olması istediklerini aktaran Bakan Kacır, "Organize sanayi bölgeleri (OSB), Türk sanayisinin omurgası konumunda. AK Parti iktidarları döneminde OSB'lere güçlü yatırımlar yaptık. OSB sayısını 192'den 369'a çıkardık, üretimdeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik" dedi.

Kırşehir özelinde yapılan yatırımlara da değinen Bakan Kacır, Mucur OSB'nin altyapı çalışmalarının tamamlandığını, elektrik şebekesinin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bakan Kacır, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ilave alan için altyapı çalışmalarının 2025 yatırım programına dahil edildiğini ve hızla sanayicilerin hizmetine sunulacağını açıkladı. KOBİ'lerin desteklenmesinin önemine değinen Bakan Kacır, "Son 23 yılda sadece Kırşehir'de 5 binden fazla KOBİ'ye KOSGEB desteği sağladık. Bu kapsamda toplamda 829 milyon TL kaynak aktardık. 330 teşvik belgesiyle 75 milyar TL yatırımın ve 8.500'den fazla istihdamın önünü açtık. Yerel kalkınma odaklı projelere önem veriyoruz, termal otel ve kongre merkezi, cam ambalaj üretim tesisi, granül taksit ve jeotermal sera yatırımları ile kurutulmuş meyve-sebze üretimi ve paketleme tesislerine öncelik verilecek. 240 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanacağını ve sigorta primi işveren paylarının 8 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacak. Kırşehir'de 283 projeye toplam 1 milyar 60 milyon TL'yi aşan destek sağlandı. Kırşehir, Ankara'nın yanı başında, kuzey-güney sanayi aksında yer alan stratejik bir şehir. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda Kırşehir'in yıldızı daha da parlayacak" diye konuştu.

Bakan Kacır, programına OSB bölgesinde sanayici ve iş insanları toplantısıyla devam edecek.