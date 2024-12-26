Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yedinci kez düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Platin Dergisi Global 100 Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan onur duyuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türk basınında ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan Platin Dergisi'nin bu yıl 7.'sini düzenlediği ödül töreninin sektörümüze, iş insanlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin yüz akı, ekonomimizin ve kalkınmamızın başat aktörü olan şirketlerimizin daha nice başarılara uzun yıllar imza atmalarını canı gönülden diliyorum. Bu yıl "Teknoloji Entegrasyonu" temasıyla ödüllerini takdim edeceğimiz, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden ihracatçılarımızın muvaffakiyetlerinin devamını diliyor, her birini tebrik ediyorum.

Kıymetli Misafirler, tüm dünyada son yıllarda yaşanan salgınlar, jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışma ortamları ve istikrarsızlıklar küresel tedarik zincirlerini kırılgan bir hâle getirdi.

Uluslararası ticarette ezber edilmiş serbest ticaret kurallarının bizatihi mevcut düzenin kurucuları tarafından terk edildiğine, korumacılığın gittikçe arttığına şahit oluyoruz.

Ülkeler bu belirsizlik ortamında sürdürülebilirliği sağlamak adına teknoloji geliştirme alt yapısına ve katma değerli üretimi etkin kılacak politikalara yöneliyorlar

Ülkeler bu belirsizlik ortamında sürdürülebilirliği sağlamak adına teknoloji geliştirme alt yapısına ve katma değerli üretimi etkin kılacak politikalara yöneliyorlar.

Ülkelerin ekonomik kazanımlarını muhafaza edebilme ve stratejik bağımsızlık elde edebilme çabaları ticaret ve teknoloji savaşlarının kızışmasına sebebiyet veriyor. Böylesine belirsiz bir yatırım ortamı ve uluslararası ticaretteki güçlüklere rağmen Türkiye olarak bizim üretim ve ihracat yolculuğumuz sekteye uğramadan kendi istikametinde başarıyla ilerliyor.

Türk sanayisinin öncülüğünde ihracatımızı son 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkarttık. İhracatımızın dünyadaki payı yüzde 0,55'den 1,07'ye yükseldi.

Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke konumundadır. Elbette bu başarılar ve kazanımlar asla tesadüfi değil. Bu kazanımlar son 22 yılda her alanda attığımız sağlam temellerle, güçlü ve planlı politikalarla, sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarla beraber gerçekleşti.

Ülkemizin potansiyeline, kabiliyetlerine inanarak, taşın altına elini koyacak müteşebbislerimizin önünü açacak uygulamaları hayata geçirerek hedeflerimize ulaştık. Etkin ve verimli teşvik mekanizmamızla büyük bir Ar -Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturduk. Verdiğimiz desteklerle son 22 yılda yıllık Ar-Ge harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımız 29 binden 291 bine çıktı.

Sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkeziyle özel sektörümüz Ar-Ge'ye öncülük ediyor. 105 teknoparkımızda bugün 11 binden fazla teknoloji girişimi, inovasyon odaklı projeler yürütüyor. Güçlü üretim alt yapımızı daha da kuvvetlendirecek, sanayimizin yüksek katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere 3 ana sacayağı üzerinde yükselmesini sağlayacak yeni destek mekanizmalarını devreye alıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programımız ile yüksek teknoloji yatırımlarına Ar -Ge'den seri üretime uçtan uca bütüncül bir destek sunuyoruz. Programımız ile makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik.

Bu yıl çıktığımız Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı da sanayicilerimizden büyük ilgi gördü. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mızla dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımlara uygun koşullarda finansman sağlıyoruz. Merkez Bankamızın 300 milyar liralık kaynağı tahsis ettiği bu program kapsamında bugüne kadar yatırım büyüklüğü 239 milyar lirayı aşan 28 projenin işlemlerini tamamladık.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı başlattık. 2030 yılına dek yarı iletkenlerden mobiliteye, ileri imalattan haberleşme ve uzaya, sağlık teknolojilerinden dijital teknolojilere ve yeşil enerjiye kadar ileri teknoloji alanlarında 30 milyar doların üzerinde yatırımın önünü açacağız

Biz günün koşullarına uygun, uzun vadeli olarak sürekli güncellediğimiz, yenilediğimiz teşvik sistemimiz ve sunduğumuz desteklerle yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdüreceğiz.

Firmalarımızın rekabetçiliklerini artıracak, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü destekleyecek yeni projeleri bir bir devreye alıyoruz. Bu yıl başlattığımız Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programları kapsamında; uzun dönemli yol haritalarıyla, firmalarımızın ikiz dönüşüm yatırımlarını hızlandırıyoruz.

Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunuyoruz.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu"nu tasarladık. Yeşil dönüşüm yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar avro finansman sağlamak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardık. 10 Model fabrikamızla sanayicilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz.

Firmalarımıza sunduğumuz dijital dönüşüm desteğini daha da güçlendirme adına "Dijital Avrupa Programı"na katıldık. Sanayi, KOBİ'ler ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde kritik rol üstlenmek üzere ülkemizden 5 konsorsiyum; "Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri" ağına dahil oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ'lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. Teknolojinin üretimdeki dönüştürücü gücünün destekçisi, sürdürülebilir ve sürekli büyümenin öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin Türkiye Yüzyılı'nda büyüme ve kalkınma yolculuğunun merkezine yüksek teknolojili üretimi koymayı ve geleceği bu anlayışla inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Siz kıymetli iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza sunduğumuz desteklerle üretim süreçlerini inovasyon ve teknolojiyle entegre ederek küresel rekabetteki güçlü rolümüzü daha da pekiştireceğimize inanıyoruz. Biz her daim sizlerle yol yürümeye, omuz omuza olmaya devam edeceğiz...

Sizler, bizim alın terimizi, akıl terimizi dünyaya taşıyan ticaret elçilerimizsiniz. Ülke ekonomisine, istihdamına, üretimine, kalkınmasına sunduğunuz katkılar ile, beraber nice başarı hikâyeleri yazacağımıza inancımız tam.

Sizlerin teknoloji ve inovasyon ekosistemine gösterdiğiniz teveccüh bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sizlerden yerli ve millî teknolojilerin kullanımını öncelemenizi bekliyoruz. Bir diğer beklentimiz de geliştirdiğiniz başarılı teknoloji çözümlerini aynı zamanda pazarlanabilir ürün ve hizmetlere dönüştürerek dünya pazarında etkin bir aktör olmanızdır.

Halihazırda bugün ödül alacak pek çok firmanın bu doğrultuda somut adımlar attığını memnuniyetle takip ediyoruz.

Sizlerin gayret ve destekleriyle ülkemizi teknoloji geliştirmede Dünyada hak ettiği konuma bir adım daha yaklaştıracağız. Sözlerime son verirken, bizim çabalarımıza, gayretlerimize ortak olan ve bu kıymetli gecede ödül alan tüm iş insanlarımızı, ülkemizin gururu firmalarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyor, en büyük destekçileri olduğumuzu yineleyerek ödül töreninin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.