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Ekonomi

Bakan Kacır: Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temaslarını değerlendirerek, 'Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda Rusya ile daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de artırmak istiyoruz.' dedi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var
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Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Başkentte 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenen TEKNOFEST'in, 940 binden fazla katılımcıyla Ankara tarihinin en büyük etkinliği olduğunu bildiren Kacır, etkinliğin son günü yoğun yağış olmasaydı daha yüksek katılımcı sayısına ulaşılabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi kendileriyle beraber olması ve şampiyonlara ödül vermesinin de bu konunun önemini gösterdiğini aktaran Kacır, "Zannediyorum 14 bakanımız TEKNOFEST'e katıldı. Yani bakanların da en fazla ilgi gösterdiği organizasyon olmuş oldu. Şimdi 27 Eylül'de İzmir'de bu yılın son TEKNOFEST'i yapılacak. İnşallah İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları kapsamında bu ülkeyle sanayi ve teknoloji alanında bir işbirliği olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Kacır, "Rus iş insanlarının Türkiye'de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de pek çok ülkede olduğu gibi onları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda Rusya ile daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, savunma sanayi alanında da bazı görüşmeler yapıldığına işaret ederek, halihazırda hava savunma sistemlerinin Rusya'dan temin edildiğini söyledi.

- "VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

Erdoğan'ın duyurduğu, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin sorular üzerine de Kacır, şunları kaydetti:

"Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."

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