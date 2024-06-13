Bakan Kacır: Türkiye'de 2030 yılına kadar 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimi ortaya çıkacak

Bakan Kacır'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen Küresel İnovasyon Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Video konferansa katılan Kacır, Türkiye'nin globalde 22. sıradan 14. sıraya yükseldiğini ve en fazla bilimsel yayın üreten ülke olduğunu söyledi.

Kacır, "Araştırmacılarımız 10 kat daha fazla uluslararası işbirliğine dahil oldu. Türkiye'yi kaynak alan yayın sayısı 0,69'dan 1,3'e yükselerek dünya ortalamasını aştı ve G20 ortalamasıyla eşitlendi" yorumunu yaptı.

Bilimsel araştırmalardaki ilerlemenin Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesinde önemli gelişmelere yol açtığını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"20 yıl önce patent başvurularında dünya çapında 39. sıradaydık. Bugün yerel patent başvurularında 12. sıradayız. 2002 yılında yılda sadece 414 yerli patent başvurusu vardı. Geçen yıl biz 8 bin 663 yerli patent başvurusu aldık. Tasarım başvurularında da dünya ikincisiyiz. Bilimsel araştırmaların ülkelerimizin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak için, sıfırdan bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi kurduk. Son 20 yılda AR-GE harcamalarımızı 10 kat artırdık; 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. 47 OECD üyesi ülke ve gözlemci arasında ikinci sıradayız. En çok AR-GE harcamalarını artırıyoruz. AR-GE iş gücümüzün 29 binden 272 bine çıkmasıyla, OECD ülkeleri arasında AR-GE personelinin en fazla arttığı ülke olduk.

Bugün ülkemizde 102 teknoparkta faaliyet gösteren 10 bin 500'den fazla teknoloji firması ve 1600'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi mevcut. Bu ekosistem sayesinde yüksek teknoloji sektörleri endüstriyel anlamda olumlu şekilde öne çıkıyor. İhracat hacmimiz 36 milyar dolardan 260 milyar dolara çıktı 20 yıl içinde, özellikle imalat sanayimiz ihracat için itici güç. Güneş enerjisinden çeşitli ürünlerde Avrupa'nın lider üreticisiyiz. Önemli teknolojilerde söz sahibi bir ülke olmayı başardık. Havacılık, savunma ve enerji alanlarında önemli ilerlemeler kaydettik."

Bakan Kacır, Türkiye'nin dinamik girişimcilerin yer aldığı canlı bir startup ekosistemine ev sahipliği yaptığına da dikkati çekti.

Türkiye'nin güçlü inovasyon ortamının 7 unicorn tarafından desteklendiğini belirten Kacır, son 4 yılda Türkiye'den çıkanlara Turcornlar adı verildiğinin altını çizdi.

Kacır, şunlara vurgu yaptı:

"Girişimcilik çabalarıyla Türkiye bölgesel lider olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 2030 yılına kadar 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimi ortaya çıkacak. 5G teknolojileri, otonom mobilite sistemleri, pil ve çip teknolojileri, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, biyoteknolojik ilaçlar, yeni nesil uydular, ve hızlı trenlere kadar önemli ilerlemeler kaydedeceğiz."

- "TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK İÇİN KÜRESEL BİR MERKEZ"



Bakan Kacır, bilgiye dayalı dijital ekonomiyi genişletmeyi ve Türkiye'nin gücünü daha güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracağız. Türkiye teknoloji geliştirmek için küresel bir merkez. Bu hedeflere ulaşma yolunda küresel çapta zorluklarla karşılaşacağımızı kabul ediyoruz. İklim değişikliği, doğal afetler, gıda, su, enerji ve ham madde krizleri, jeopolitik gerilimler, uluslararası eşitsizlikler ve ticarette korumacılık ve teknoloji, kararlılıkla ele almamız gereken yeni sorunları beraberinde getiriyor. Avrupa araştırma alanının vazgeçilmez bir bileşeni olan Türkiye, Ufuk 2020 Programı'na katılan 16 ülke arasında 4. sırada yer alıyor.

Amacımız Ufuk Avrupa'da daha da büyük başarılar elde etmektir. Ufuk Avrupa Programı'nın ilk 3 yılına ilişkin sonuçlar, Türkiye'nin güçlü ve olumlu eğiliminin devam ettiğini gösterdi. 2021'den bu yana 527 proje, 877 Türk araştırmacı ve yenilikçi firmanın yer aldığı projelerde 258 milyon avro hibe desteği alındı. Türkiye, 1985 yılındaki kuruluşundan bu yana Eureka ağının aktif bir katılımcısı olmuş ve bu olağanüstü platformu tanımlayan kolektif bilgeliğe ve yenilikçiliğe katkıda bulunmakta ve bunlardan yararlanıyor. Türkiye, son yıllardaki aktif tavrıyla Eureka'nın başarılı aktörleri arasında yer alıyor. 2023 yılında 276 Türk kuruluşu farklı Eureka programları kapsamında finansman başvurusunda bulundu. Yaklaşık 125 milyon avroluk kamu-özel yatırımı çeken, finansman için onaylanan 37 projeye 116 kuruluş katılıyor."

Kacır, Türkiye, proaktif yaklaşımı ve Eureka'ya katılımının yanı sıra, sürekli olarak sorumluluk üstlenme isteğini de ortaya koyduğunu söyledi.

Brezilya'nın Eureka'ya katılmasından mutluluk duyduklarını belirten Kacır, "Tüm ulusları, kuruluşları ve yenilikçileri bu yolculukta uzmanlıklarını paylaşmak ve sürdürülebilir ve müreffeh bir toplum inşa etmek ve işbirliği yapmak için Eureka'ya katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Bakan Kacır, "Orada bebeklerin, çocukların, masum insanların hayatını kaybetmesine bir an önce son verilmeli." açıklamasında bulundu.