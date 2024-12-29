Bakan kacır: Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak

"GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolculuğuna tüm bölgeleri dahil ettiklerini bildiren Kacır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de kalkınma yolculuğundan hak ettiği payı aldığına dikkati çekti.

Kacır, bölgede verimli ve planlı üretimin gerçekleşmesi adına sanayinin çarklarının hızla dönmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bölgemizde yer alan 9 ilde 20 yeni organize sanayi bölgesi kurarak, 360 binden fazla ek istihdamın önünü açtık. Yatırım teşvik sistemimizle, 1,1 trilyon lira yatırım tutarına sahip ve 710 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Sadece bu yıl tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır'da 10 bin 242, Şanlıurfa'da 9 bin 922, Mardin'de 10 bin 228, Batman'da 9 bin 929 istihdam oluşturduk." dedi.

"Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamındaki Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 43 projeye 3,2 milyar lira destek sağladıklarına işaret eden Kacır, program kapsamında kurulan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile Şanlıurfa'yı ayakkabı sektöründe üretim merkezi haline getirdiklerini bildirdi. Kacır, söz konusu ilde, 2013'te, ayakkabı sektöründe çalışan sayısı 11 iken bugün 4 bin 400'ün üzerine ulaştırdıklarına dikkati çekti.

Diyarbakır'da tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını da desteklediklerine dikkati çeken Kacır, bölgeye yönelik diğer desteklere dair de bilgi verdi.

Kacır, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nda Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'a 1,1 milyar liralık destekle özel sektörün kullanımına hazır 80 fabrika binası inşa ettiklerini bildirerek, burada 3 bin 700'den fazla genç ve kadının istihdamını sağladıklarına işaret etti.

- "GAP BÖLGESİ'NDE SON 11 YILDA 6,6 MİLYAR LİRA KAYNAK"

Bölgede AR-GE ve inovasyon altyapısını güçlendirerek yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi için 6 teknopark, 19 AR-GE merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarına işaret eden Kacır, "Verdiğimiz destekler, etkin teşvik mekanizmalarımız ve hayata geçirdiğimiz yeni yatırımlarla kadim coğrafyamız, geleceğe umutla bakan bir üretim ve inovasyon merkezi olarak yeniden şekilleniyor." diye konuştu.

Kacır, bölgede pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini bildirerek, "Bölge Kalkınma İdare'miz son 11 yılda GAP Bölgesi'nde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen 1038 projeye 6,6 milyar lira tutarında kaynak sağladı." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelinin en yüksek olduğu coğrafyalardan biri olan bölgenin tarımsal üretimi ve verimliliğini yükseltmeyi geleceğin inşası için kilit taşı olarak gördüklerini söyledi.

Bu doğrultuda, bölgede tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere devreye aldıkları "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı" ile 318 bin dekar alanı sulamaya açtıklarını ifade eden Kacır, "Önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekar alanı daha sulamaya açacağız." diye konuştu.

Bölgeyi kalkındıracak çok boyutlu müdahale araçları içeren "Entegre Kırsal Kalkınma Programı"nın ilk fazını tamamladıklarını anlatan Kacır, gelişmeleri dikkate alarak "Yeni Nesil Entegre Kırsal Kalkınma Programı"nı başlattıklarını söyledi.

- "BÖLGEMİZDEKİ 9 ŞEHRİN EKONOMİLERİNİ GÜÇLENDİRECEK YATIRIMLARI SÜRATLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kacır, GAP Bölgesi'ni ülkenin gıda ambarı haline getirdiklerini ifade ederek, çiftçilerin, tarlada ilave donanıma ihtiyaç duymadan doğru hasat tarihini, kullanmaları gereken gübre miktarlarını belirleyebilmelerine imkan tanıyan yerli ve milli yazılım "GAP Hassas"ı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi" ile şehirlerin potansiyelini harekete geçirecek projeleri tespit ettiklerini vurgulayan Kacır, "Bölgemizdeki 9 şehrin ekonomilerini güçlendirecek, yer altı ve yer üstü zenginliklerini değere dönüştürecek yatırımları süratle gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, söz konusu strateji kapsamında Gaziantep'te orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretim ve ihracatın artırılmasını temel hedef olarak belirlediklerini, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı tekstil ve mobilya sektörlerinden gelecek yeni yatırımlarla buluşturacaklarına işaret etti.

Şehirleri daha çok tanıtmanın yanında lojistik alt yapılarını ve bağlantılarını daha da güçlendirerek, öne çıkan turizm destinasyonları haline gelmelerini sağlayacaklarını belirten Kacır, bölge illerine dair diğer hedefleri anlattı.

- "PROGRAM 570 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'yle uyumlu olarak GAP'a yeni bir soluk getirecek ve kazanımları besleyecek yeni projeleri içine alan ve 2024-2028 dönemini kapsayan GAP Eylem Planı'nın tüm paydaşların katkılarıyla, titiz bir çalışma sonucu oluşturulduğunu söyledi.

Plan kapsamında sürdürülebilir akıllı tarım uygulamalarıyla sulama hedeflerine ulaşmayı ve kırsaldaki ekonomik katma değeri artırmayı hedeflediklerini bildiren Kacır, "GAP Bölgesi vizyonumuzun çerçevesini, kaynak kullanımında verimliliği sağlayan, entegre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çizerek 5 öncelikli dönüşüm programı oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar liralık bütçeyle gerçekleştirmeyi planladığımız sulama programı." bilgisini paylaştı.

Bakan Kacır, program doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürecek Silvan, Kralkızı-Dicle ile Mardin sulamaları, Adıyaman Koçali ve Gömükan Barajı Sulaması, küçük ölçekli sulama işleri projelerini hayata geçireceklerini belirtti.

Katma değer oluşturacak bu dönüşümü, 2028'e kadar, 475 bin hektar alanı sulamaya açarak gerçekleştireceklerini anlatan Kacır, "570 bin kişiye istihdam sağlayacak programla, hedefimiz kuru tarımda 1605 dolarlık katma değer artışı ve GAP Bölgesi tarımsal Gayrisafi Katma Değer'in ülke içindeki payının yüzde 19'a, bitkisel üretim değerinin de yüzde 21,5'e yükselmesidir." diye konuştu.

Kacır, "Tarımda Hassas Dönüşüm Programı"yla akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, rekabetçi tarım ürünlerinde entegre kaynak verimliliği, sulama pompalarında verimlilik ve iyi pamuk uygulamalarını 64 milyar liralık bütçeyle hayata geçirileceğinin bilgisini verdi.

Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, meraların ıslahı ve optimizasyonu, taşlık arazilerin ıslahı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen projelere de ağırlık vereceklerini bildiren Kacır, programla akıllı sulama sistemlerinin kullanıldığı alanın 400 bin hektara, iyi pamuk yetiştiriciliği yapılan alanın 611 bin dekara çıkarılmasını, 50 bin dekar mera alanının ıslah edilmesini, 50 bin dekar taşlık arazinin tarıma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kacır, küçükbaş hayvan varlığının 11,8 milyona, hayvan başına süt veriminin 0,75 litreden 0,9 litreye ve sulama pompalarındaki verimliliğinin yüzde 53'e yükseltilmesinin program hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"GAP Entegre 2.0 Programı'yla kırsal alanda yaşayan, işlemeli tarıma uygun arazilerin az bulunduğu ve sulamadan yararlanamayan nüfusun sosyoekonomik koşullarını tarım dışı gelir ve istihdamla yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz konusu hedeflerimiz için 4,6 milyar liralık bütçe öngörüyoruz."

Devreye alınacak GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı, Anadoludakiler, GAP Bedestenden Dijital Platformlara Programı ve GAP Sosyal Invest Programları ile bölgeye yapılacak yeni yatırımların önünü açacaklarını vurgulayan Kacır, 2028'in sonuna kadar AB nezdinde tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısını 3'ten 13'e çıkarmayı, kırsalda öne çıkan 9 üründe ekonomik değer oluşturmayı, en az 50 kooperatifi daha desteklemeyi ve 3 sosyal etki tahvili uygulaması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Kacır, 19 milyar lira bütçeli "Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı"yla da bölgenin kültürel mirasını muhafaza edecek, alt yapıyı güçlendirecek, destinasyonlarla yeşil dönüşümü önceleyeceklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vereceğimiz eğitimlerle hizmet kalitesini artırarak turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projeleriyle bölgedeki turizm etkinliğini yükselteceğiz. Projelerimizle gerçekleşecek yeni yatırımlarla, 2028 yılına kadar turizmde yatak kapasitesini 98 bin 696'ya, belgelendirilmiş tesislerdeki geceleme sayısını 8,1 milyona ve ortalama geceleme süresini de 2,6'ya yükselteceğiz. Ayrıca, ziyaretçi karşılama merkezleri ve tarihi ören yerlerinde yeşil dönüşüm projeleri, sürdürülebilir eko-turizm köyleri, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar ve kültür yolları oluşturulması gibi çalışmaları da yürüteceğiz."

- "BEREKETLİ HİLAL'İN YILDIZI DAHA GÜÇLÜ PARLAYACAK"

Son olarak "Emek Yoğun Sanayi Sektörlerinde Dönüşüm Programı"yla, emek yoğun sektörlerde nitelikli yatırımların hayata geçmesini sağlayacaklarını bildiren Kacır, bu programa 16 milyar liralık kaynak tahsisi öngördüklerini aktardı.

Kacır, 2028'e kadar iki büyük ölçekli özel sektör yatırımı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 36 yeni yatırımı bölgeye kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırıma dönüştürülmesini planladığımız 70 ürünün tespitini de gerçekleştireceğiz. GAP Eylem Planı kapsamında 198 projeye 2024-2028 arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız. Projelerin hayata geçmesiyle öngörümüz, bölgemizde kişi başına düşen yıllık gelirde ilave 49 bin lira artış sağlamasıdır. Hep birlikte, bölgemizin bereketini artıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirerek, bu kıymetli kadim toprakları geleceğin büyük ve güçlü üretim merkezi haline getireceğiz. Suriye'deki gelişmeler özellikle sınır bölgesindeki illerimiz için önemli ekonomik işbirliği fırsatlarına işaret ediyor. Diğer yandan, Irak ile Ortak Mutabakat Zaptı imzaladığımız Kalkınma Yolu Projesi de GAP Bölgesi'nden başlamak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar şehirlerimizin ekonomik ve ticari faaliyetlerini geliştirecek. Önümüzdeki dönemde Bereketli Hilal'in yıldızı, daha güçlü parlayacak. Kazanan hem bölgemiz, hem ülkemiz olacak."