Bakan Kacır: Yeni yatırımları teşvik edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Türkiye'yi kritik teknolojilerin üretim üssü yapma hedefiyle, stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın yeni çağrısını açtık. Daha önce açtığımız Makine, Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ve Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında desteklemeye devam ettiğimiz 175 proje ile 12 milyar lirası Ar-Ge harcaması olmak üzere yaklaşık 102 milyarlık yatırımı harekete geçirdik" dedi.

YENİ YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLECEK

Bakan Kacır, bugün itibarıyla ilan ettikleri 'Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı' ile döngüsel ekonomi ve iklim teknolojilerinden malzeme teknolojilerine, biyoteknoloji ve akıllı yaşam teknolojilerinden yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerine, elektronik ve makine teknolojilerinden afet teknolojilerine birçok sahada yeni yatırımları teşvik edecekleri söyledi. Kacır, "Yatırımcılarımızın, 6 kategoride 358 yenilikçi teknoloji alanı, Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerden seçilmiş bin 58 ürün, 34 kritik hammaddeye dayalı yüksek katma değerli ürün için geliştirecekleri yatırım projelerini 13 Eylül 2024 tarihine kadar sunmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.