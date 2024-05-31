Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin sanayisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5 büyüdü. Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor." dedi.