Bakan Kacır'dan savunma sanayi mesajı: Türkiye'de yüksek teknolojiye geçişin lokomotif sektörü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayan Kacır "İmalat sanayindeki gelişimin diğer ülkelere mukayesesi nedir" şeklindeki soruya ilişkin "AK Parti iktidarları döneminde imalat sanayimizin katma değerinin dünyadaki imalat sanayi katma değeri içindeki payı yüzde 0,7'den 1,33'e yükseldi. Yani imalat sanayinin katma değerinin dünyadaki payını iki misline çıkarmışız. Bir Türkiye'nin üzerine adeta bir Türkiye ilave ettik. 2020 yılından bu yana toplam istihdam 26 milyondan 32 milyona yükselirken, sanayi istihdamı 5 milyon 480 binden 6 milyon 730 bine yükseldi. Yani 1,3 milyon sanayimizde ilave istihdam oluşturduk. Pandemi öncesinde işsizlik oranlarımız 2019 yılı itibariyle yüzde 13,7 iken bugün yüzde 8,5 işsizlikten söz ediyoruz" diye konuştu.

"İmalat sektöründe yeni kurulan ve kapanan şirket sayıları nedir" sorusu üzerine Kacır, "2024 yılında 2 bin 2023 yılında da 3 bin 300 sanayi sicil sahibi işletme sayısında artış olduğunu görüyoruz. 2024 yılında imalat sektöründe kurulan şirket sayısı, 12 bin 600 iken kapanan şirket sayısı 4 bin olarak gerçekleşmiş. Yani kapanandan 8 bin 600 daha fazla imalat sektöründe şirket kuruluşu gerçekleşmiş" ifadelerini kullandı.

"TİCARİ KREDİLERDEN ALDIĞI PAY 24,7'DEN 2023'TE 35,7'YE ÇIKMIŞ"

KOBİ'lerin Türkiye'deki finansman imkanlarından aldıkları pay ve KOBİ kredilerinde takibe düşen kredi oranlarıyla ilgili soru üzerine Kacır, "2021 yılında KOBİ'lerin toplam kredilerden aldığı pay yüzde 21, 9 iken 2023 yılında yüzde 27,5'e yükselmiş. Yine ticari kredilerden aldığı pay 24,7'den 2023'te 35,7'ye çıkmış. Takipteki kredi oranı ise bu yıl yüzde 1,81 düzeyinde. Yani yüz liralık kredinin 1,81 lirası takibe düşmüş. 2023 sonu itibariyle de bu oran 1,78'di Dolayısıyla geçen yılla bu yıl arasında takipteki krediler açısından önemli bir kötüye giriş olmadığını açıklıkla ifade edebiliriz. Geçmişte diğer sektörleri de desteklemesi konusunda kararlar almıştık. 2024 yılının Ocak -Ekim arası dönemde sanayi sektöründe 17 bin 165, hizmet sektöründe 9 bin 213, ticaret sektöründe 12 bin 312 inşaat sektöründe 2 bin 79, KOSGEB desteklerinden yararlanmış" şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

"Savunma sanayinde elde edilen kazanımların diğer alanlara transferiyle ilgili neler yapıyorsunuz" şeklindeki soru üzerine Kacır, "Savunma sanayi Türkiye'de yüksek teknolojiye geçişin lokomotif sektörü oldu. Dolayısıyla buradaki elde edilen kazanım tüm sektörlerin hızla yaygınlaşması, Türkiye için sanayi politikasında temel yaklaşımların başında geliyor. Biz de bir yandan sanayi işbirliği projelerinde, tramvay araçlarından, rüzgar tribünlerine kadar pek çok kamu yatırımında yerli sanayinin gelişmesi yaklaşımını uygulamaya alırken bir yandan da özel sektörün savunma sanayindeki birikimi sivil sahalara transfer etmesine dönük yatırımlarını teşvik ediyoruz. Bugün TOBB Ankara'da bir araştırma merkezi kurmuş durumda. Bu merkez akıllı araç teknolojileri alanında çalışan bir merkez" dedi.

"HERHANGİ BİR ŞİRKETİN KAYRILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bakanlık olarak verilen teşviklerle ilgili soru üzerine Kacır, "Bu teşviklerde siyasi kayırma ithamı elbette tümüyle reddettiğimiz bir şeydir. Asla bizim hiçbir destek programımızda herhangi bir şirketin kayrılması söz konusu olamaz. Ayrıca bizim desteklediğimiz ve teşvik ettiğimiz hiçbir şirketin, siyasi görüşüyle ilgilenmeyiz. Siyasi görüşünü bilmeyiz. Bunların arasında parlamentoda grubu bulunan partilere üye insanlar olabilir. Bunlarla da siyasette hiçbir şey olmayan insanlar olabilir. Onların bu ülkeye kattıkları değer bizim için baş tacıdır. Gerçekleştirdikleri yatırım, üretim, sağladıkları istihdam, ihracat bizim için baş tacıdır. Ve bu yaklaşımımızdan da taviz vermeyeceğiz. Biz hiç kimseyi herhangi bir partinin mensubu olduğu için desteklemiyoruz. Hiç kimseyi bir partinin mensubu olduğu için de desteklemekten asla imtina etmeyiz" cevabını verdi.