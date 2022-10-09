Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiği yüzde 51 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Eylül ayında havalimanlarında iniş ve kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin, yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını duyurdu. Eylül 2019 uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, Eylül 2022'de, 2019 yılına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanlarımız, toplam yolcu trafiğinde, 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yıla göre yüzde 23,1 artarak 19 milyon 403 bini aştı" ifadelerini kullandı.

'UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 34,1 ARTIŞ GÖSTERDİ'



Ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin, iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, üst geçişler ile toplam 1 milyon 413 bin uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre uçak trafiğinin yüzde 34,1 artış gösterdiğine değinerek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın, hizmet kalitesi ve aldığı ödüllerle dikkat çektiğini bildiren Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık sürede; iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 olmak üzere toplamda 313 bin 778 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 12 milyon 187 bin, dış hatlarda 35 milyon 385 bin yolcumuza hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise 47 milyon 572 bin oldu" dedi.