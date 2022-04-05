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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak.' dedi. Karaismailoğlu, '2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz.' dedi.

AA5 Nisan 2022 Salı 11:52 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 11:58
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz

2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz

2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz

Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak

Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak.

5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız.

56 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek.

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