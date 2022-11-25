KYK borç faizlerinin silinmesi! Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama

KYK Borç faizlerinin silinmesi ile ilgili Bakan Kasapoğlu başvuru süresi yarın akşama kadar uzatıldı. An itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak.

Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 2022'de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir artış olmadı.

27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı.

AK Parti'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.